Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали за виражи на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возмущение казахстанцев вызвал размещенный в социальной сети ролик, на котором автомобиль популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса грубо нарушает Правила дорожного движения на трассе Жамбылской области. В департаменте полиции прокомментировали происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомобиль Кайрата Нуртаса был замечен бдительными казахстанскими водителями на республиканской магистрали в Кордайском районе Жамбылской области.

На снятом видео автомобиль при совершении обгона грубо нарушает ПДД. Комментаторы соцсетей с возмущением пишут о поведении казахстанской «звезды».

«За рулем фигурирующего на видео автомобиля был не Кайрат Нуртас. Автомобилем управлял его водитель, который спешил к своему шефу», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Данный факт произошел 25 августа на 215 километре автодороги Алматы - Ташкент Кордайского района, сообщили в правоохранительном ведомстве. За совершение указанного правонарушения на 37-летнего водителя автомашины «Mercedes-222» составлен административный протокол по статье 601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), выписан штраф в размере 10 350 тенге».