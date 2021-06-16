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    14:49, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Водителя грузовика наказали за выгруз строительного мусора в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области с начала года выявили больше 4000 нарушений правил благоустройства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Свыше 4000 фактов нарушений правил благоустройства территорий выявлено в текущем году. Причём в зависимости от нарушения гражданам может быть вынесено предупреждение либо штраф в размере до 300 месячных расчётных показателей (875 100 тенге, прим. ред.)», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Несколько дней назад, по данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из предприятий на улице Бекмаханова неизвестный выгрузил из автомобиля «КамАЗ» строительный мусор, тем самым загрязнив двор. Полицейские установили нарушителя, составили в отношении него административный протокол. С водителем проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения законодательства о благоустройстве.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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