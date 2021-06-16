Водителя грузовика наказали за выгруз строительного мусора в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области с начала года выявили больше 4000 нарушений правил благоустройства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Свыше 4000 фактов нарушений правил благоустройства территорий выявлено в текущем году. Причём в зависимости от нарушения гражданам может быть вынесено предупреждение либо штраф в размере до 300 месячных расчётных показателей (875 100 тенге, прим. ред.)», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Несколько дней назад, по данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из предприятий на улице Бекмаханова неизвестный выгрузил из автомобиля «КамАЗ» строительный мусор, тем самым загрязнив двор. Полицейские установили нарушителя, составили в отношении него административный протокол. С водителем проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения законодательства о благоустройстве.