Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Водителя ДТП осудили в Усть-Каменогорске за смертельный наезд

16 Марта 2023, 08:10
Водителя ДТП осудили в Усть-Каменогорске за смертельный наезд

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Cудом №2 города Усть-Каменогорск рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Восточно-Казахстанского областного суда.

Судом установлено: 25 ноября 2022 года, около 09:00 часов, гр. Ш., управляя маршрутным автобусом, следуя по улице Карбышева в сторону улицы Мостовой, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступив дорогу пешеходу, допустил наезд на гр. Д., в результате чего последняя от полученных телесных повреждений скончалась.

Вина водителя полностью доказана собранными по делу доказательствами: видеозаписью с камеры видеонаблюдения, показаниями свидетелей, заключением эксперта.

Прокурор просил признать виновным водителя автобуса и назначить наказание в виде 3-х лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил оправдать. Потерпевшие просили 5 лет лишения свободы.

При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено. Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Гражданские иски трех потерпевших удовлетворены, взыскана компенсация морального вреда в сумме 4 500 000 тенге каждому, а также представительские расходы.

Приговор не вступил в законную силу.


Новости по теме
Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Костанайской области
КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Уральске
Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
Теги:
Читайте также
Назначены судьи столичных судов
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Сотрудники управления по ЧС осуждены в Акмолинской области
Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Костанайской области
Водителей мопедов начнут штрафовать в Алматы
КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Уральске
Экс-замначальника управления полиции Кокшетау приговорили к 8,5 годам лишения свободы
Серика Кудебаева принудительно доставят в суд
Новости партнеров
Популярное
1 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
2 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
3 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
4 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны
5 Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

Лента новостей