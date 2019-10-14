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Водителя автокрана с приступом инсульта спасли в Актобе
14 Октября 2019 21:47
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня спасатели Актобе помогли водителю автокрана, у которого на рабочем месте случился инсульт. Об этом рассказали в пресс-службе ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Инцидент произошел днем. Водитель автокрана ТОО «Металлинвест» позвонил спасателям и сообщил, что ему стало плохо и он не может спуститься самостоятельно. Через 16 минут сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ прибыли на место.
«С помощью спасателей 61-летний крановщик, у которого случился инсульт, был спущен на землю при помощи тросов. Затем мужчину передали службе скорой медицинской помощи», - отметили в пресс-службе ДЧС.
Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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