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Водителя автобуса, виновного в гибели 3 человек, осудили на 6 лет ограничения свободы в Атырауской области

19 Декабря 2019 21:19
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Водителя автобуса, виновного в гибели 3 человек, осудили на 6 лет ограничения свободы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водителя автобуса, виновного в гибели трех человек, осудили на 6 лет в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Резонансное ДТП произошло в феврале текущего года на трассе Атырау – Уральск. Маршрутный автобус, которым управлял 54-летний водитель, столкнулся с грузовой машиной автобуса произвел Volv. На месте столкновения погибли три человека. Около 20 пассажиров получили различные травмы, в том числе и много детей, ехавших на соревнования.

«В ходе судебных слушаний вина водителя автобуса была полностью доказана. Подсудимый признал свою вину, согласившись с представленными доказательствами. Он попросил прощения у стороны потерпевших и просил не лишать его свободы. Искреннее раскаяние подсудимого, положительные характеристики с места жительства, отсутствие судимости, тяжелобольная жена - все эти факторы суд отнес к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Проинформировав, что решением суда водитель приговорен к 6 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

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Ключевые слова: Атырауская область, Судебный процесс,
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Автор:

А. Соколов

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