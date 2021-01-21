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    14:48, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Водителя автобуса в состоянии наркотического опьянения задержали в Семее

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане за первые сутки оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» выявлены 300 нарушений ПДД. В ходе проверки был задержан 38-летний водитель пассажирского автобуса в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что 7 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов. За пользование сотовым телефоном - 47 человек, за превышение установленной скорости - 14, за нарушение правил маневрирования наказаны 46 водителей, а также выявлено 5 фактов переоборудования транспорта без соответствующего разрешения.

    За выпуск на линию в технически неисправном состоянии привлечено к ответственности 4 должностных лица автобусных парков.

    «20 января текущего года сотрудниками УП города Семей при проведении ОПМ «Автобус» задержан 38-летний водитель пассажирского автобуса в состоянии наркотического опьянения. По данному факту в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КРКобАП», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

    Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» продолжится еще два дня.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Правоохранительные органы
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