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    11:32, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Водителя-акробата оштрафовали за трюки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителя-акробата оштрафовали в Алматы за трюки при движущемся автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с водителем-акробатом, который выполняет акробатический трюк при движущемся автомобиле, распространилось в социальных сетях.

    Как прокомментировали в департаменте полиции города, личность водителя установлена. Им оказался 27-летний алматинец.

    «Мы провели проверку и установили правонарушителя. Он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 590 и по части 2 статьи 593 КоАП. Автомобиль марки «Toyota 4Runner», ГРНЗ 509 JRA 02», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Видео Общество Алматы Правоохранительные органы
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