Водителя-акробата оштрафовали за трюки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителя-акробата оштрафовали в Алматы за трюки при движущемся автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с водителем-акробатом, который выполняет акробатический трюк при движущемся автомобиле, распространилось в социальных сетях.

Как прокомментировали в департаменте полиции города, личность водителя установлена. Им оказался 27-летний алматинец.

«Мы провели проверку и установили правонарушителя. Он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 590 и по части 2 статьи 593 КоАП. Автомобиль марки «Toyota 4Runner», ГРНЗ 509 JRA 02», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.