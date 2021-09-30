11:32, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6
Водителя-акробата оштрафовали за трюки в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителя-акробата оштрафовали в Алматы за трюки при движущемся автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с водителем-акробатом, который выполняет акробатический трюк при движущемся автомобиле, распространилось в социальных сетях.
Как прокомментировали в департаменте полиции города, личность водителя установлена. Им оказался 27-летний алматинец.
«Мы провели проверку и установили правонарушителя. Он привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 590 и по части 2 статьи 593 КоАП. Автомобиль марки «Toyota 4Runner», ГРНЗ 509 JRA 02», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.