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Водители высказали недовольство Азату Перуашеву по поводу электронной очереди на границе

6 Ноября 2020 20:56
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Водители высказали недовольство Азату Перуашеву по поводу электронной очереди на границе

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев хочет поднять вопрос постановки грузовых машин в электронную очередь на уровне Правительства. Так как с начала года не уменьшается количество грузовых машин, ожидающих свою очередь на границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в ходе рабочей поездки в Алматинскую область председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев побывал на казахстанско-китайской границе, где выслушал жалобы водителей, ожидающих очередь на пункте пропуска «Nur joly». Водители, уже несколько месяцев ожидающие свою очередь, выразили недовольство касательно внедренной электронной очереди. То есть, водитель может увидеть, что его очередь сдвигается. Однако они не могут наблюдать за тем, какие грузовые машины занимают очередь до них либо после них. Именно это вызвало подозрение у граждан: правильно ли соблюдается очередь. Даже сейчас около 500 машин ожидают свою очередь. Азат Перуашев, выслушав их недовольство, сказал, что поднимет этот вопрос на уровне Правительства.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября на пункте пропуска «Nur joly» действует электронная очередь. Со 2 сентября текущего года заехать на пункт пропуска имеют право только зарегистрированные в системе gosargo.kz автотранспортные средства.



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#Алматинская область   #Транспорт   #Политические партии  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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