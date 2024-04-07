Водители трамваев и автобусов устроили забастовку из-за роста насилия на транспорте в Бельгии

В Генте в бельгийской Фландрии не вышли на линии местные трамваи и автобусы из-за стихийной забастовки водителей и контролеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Свое право на протест работники городского транспорта обозначили после агрессии против водителей трамваев и инспекторов.

В пятницу жертвами агрессии со стороны пассажиров стали машинист трамвая и два контролера. Мужчина, который вел себя подозрительно на автобусной остановке, во время драки с машинистом трамвая имел при себе огнестрельное оружие.

Немного позже в другом месте города двое инспекторов вступили в перепалку пассажирами без билетов.

— Несколько недель персонал был в напряжении, и попытки к забастовкам несколько раз удавалось предотвратить. Эти два случая стали слишком серьёзными, — сказал представитель транспортного профсоюза.

По словам профсоюзного деятеля, в последнее время заметно выросло количество сообщений об агрессии в городе. Это включает драки между пассажирами, сообщения о словесной агрессии, а также все большие физические нападки на персонал.