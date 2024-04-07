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    00:34, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Водители трамваев и автобусов устроили забастовку из-за роста насилия на транспорте в Бельгии

    Бельгия, транспорт
    Фото: Freepik

    В Генте в бельгийской Фландрии не вышли  на линии местные трамваи и автобусы из-за стихийной забастовки водителей и контролеров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Свое право на протест работники городского транспорта обозначили после агрессии против водителей трамваев и инспекторов.

    В пятницу жертвами агрессии со стороны пассажиров стали машинист трамвая и два контролера. Мужчина, который вел себя подозрительно на автобусной остановке, во время драки с машинистом трамвая имел при себе огнестрельное оружие.

    Немного позже в другом месте города двое инспекторов вступили в перепалку пассажирами без билетов.

    — Несколько недель персонал был в напряжении, и попытки к забастовкам несколько раз удавалось предотвратить. Эти два случая стали слишком серьёзными, — сказал представитель транспортного профсоюза.

    По словам профсоюзного деятеля, в последнее время заметно выросло количество сообщений об агрессии в городе. Это включает драки между пассажирами, сообщения о словесной агрессии, а также все большие физические нападки на персонал.

    — Городские линии и трамвайные линии не ходят. В основном движение нарушено в центре Гента, — отметил представитель транспортной компании De Lijn Фредерик Витток. — Советуем нашим путешественникам проконсультироваться с планировщиком маршрутов. Региональные линии вокруг города работают.

    Теги:
    Транспорт Протесты в мире Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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