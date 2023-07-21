Водители Шымкента задолжали государству почти 1,5 миллиарда тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Неплательщиков транспортного налога ищут с помощью камер «Сергек» и программы «Коргау». И в случае, если они отказываются платить налог, то автоматически становятся пешеходами. На штраф стоянку уже отправили 85 машин. В том числе и шесть машин одного из жителей мегаполиса, по информации департамента гос доходов, он за несколько лет задолжал больше пяти миллионов тенге.
«На сегодня количество должников по транспортному налогу составляет свыше 36 тыс., где сумма их задолженности составляет 1 млрд 495 млн тенге. При выявлении таких нарушений данное автотранспортное средства останавливается, подъезжают судебные исполнители, сотрудники органов госдоходов, далее проводим разъяснительную работу, если оплатит на месте транспортный налог, то он дальше может продолжить свой путь», — сказал Аббасхан Сейдахметов, главный специалист ДГД г. Шымкента.
Отбирать у злостных неплательщиков авто продолжат. Специалисты считают, что мера достаточно эффективная. Чаще водители стараются не доводить дело до штрафстоянки.