Водители самокатов и мопедов стали чаще попадать в ДТП в Астане

В Астане участились ДТП с участием водителей самокатов и мопедов. Составлен 81 протокол за нарушение правил дорожного движения, совершаемых ими. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций Астаны заявил глава управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По итогам 9 месяцев на территории столицы участились случаи участия водителей мопедов, самокатов в ДТП. Для стабилизации аварийности и усиления дорожной безопасности, нами инициировано проведение на территории столицы с 6 по 9 октября оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделялось грубым нарушениям Правил дорожного движения, влияющим на состояние аварийности, работе с пешеходами, а также водителей электросамокатов и мопедов. По итогам ОПМ пресечено 1171 нарушение Правил дорожного движения, - рассказал на брифинге Арман Айтмагамбетов.

За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержаны 29 водителей, за создание аварийной обстановки – 34, пользование телефоном - 95, за ремень безопасности - 158, проезд на запрещающий сигнал светофора - 41. Составлен 81 протокол за нарушение ПДД, совершаемых водителями самокатов и мопедов, оштрафовано 349 пешеходов.