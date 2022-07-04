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Водители с уголовным прошлым привлекались к перевозке школьников – Генпрокуратура РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Июля 2022, 10:14
Водители с уголовным прошлым привлекались к перевозке школьников – Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анализируя качество и безопасность предоставления учреждениями образования услуг по перевозке детей, Генеральная прокуратура Казахстана установила многочисленные нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Зафиксированы факты перевозки детей водителями с просроченными водительскими удостоверениями, без необходимой категории вождения и обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами.

В отдельных регионах к перевозке школьников были допущены лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности и не имевшие права работать с детьми.

Некоторые автобусы не проходили предрейсовый технический осмотр, а водители медицинское освидетельствование.

В целом, состояние автобусного парка, их материально-техническое оснащение (отсутствие огнетушителей, ремней безопасности, проблесковых маячков, табличек «Перевозка детей» и т.д.) признаны не соответствующими требованиям безопасности.

28 апреля текущего года Генеральной прокуратурой в адрес Министерства образования и науки внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого за допущенные нарушения 93 лица (в том числе директора школ, заведующие детсадами, сотрудники акиматов) привлечены к дисциплинарной ответственности.

Начата работа по обновлению автопарка и обеспечению школ регионов автобусами для перевозки детей. Всего акиматами планируется закупить 515 новых автобусов, часть из которых к предстоящему учебному году.

Наряду с этим, в настоящее время Министерством просвещения совместно с Министерством внутренних дел проводятся проверки на предмет соблюдения прав учащихся на безопасные условия перевозки (школьным транспортом).


Образование   Происшествия   Генпрокуратура   Транспорт  
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