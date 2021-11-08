Водители пострадавших от взрыва машин жалуются на медлительность криминалистов в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Машины, которые в момент взрыва находились в гаражном обществе «Сатурн», расположенном в 100 метрах от места обрушения здания торгово-производственного комплекса, тоже пострадали в воскресенье ночью от взрывной волны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Их владельцы рассказали о происшествии.

Эдуард Егоров узнал о том, что в его машине «Ford F150» выбило стёкла, а также оказалась повреждена боковая часть. По словам мужчины, неприятную новость ему сообщили друзья, отправив фото последствий взрыва. На автомобиль Эдуарда упала облицовочная плита разрушенного здания.

- Машина стояла на улице возле бокса. Я сразу же обратился в полицию, но наши сотрудники бездействуют. Мы с другими пострадавшими водителями туда-сюда ходим и просим составить акт, зафиксировать повреждения. Но они ссылаются на друг друга, хотя прошло уже четыре часа. Приходил следователь, но почему-то не зафиксировал ничего, а только сослался на криминалиста. Боюсь, что потом мне будет сложно доказать, что все эти повреждения произошли из-за взрыва. Хотя у меня лобовое и боковое стёкла разбило, повреждены крыло, двери и весь бок машины. Даже не знаю, во сколько мне обойдётся теперь ремонт, - говорит Эдуард Егоров.

В этом же гаражном сообществе пострадала, как минимум, ещё одна машина.

- После вчерашнего взрыва в машине сына разбилось лобовое стекло. Мы в этот момент находились на улице. Начали лететь камни, пыль столбом, мы быстро забежали в гараж. Было ничего не видно, всё вокруг летело с той стороны, где произошёл взрыв. Потом мы уже увидели, что несколько машин пострадало. Надеемся, что страховка сможет помочь восстановить машину, потому что она новая, сын её всего три месяца назад купил, - говорит Турсынбай Тажетенов.

В полиции сообщили, что в настоящий момент все следователи находятся на месте взрыва. И попросили водителей дождаться, пока завершатся следственные мероприятия.

По официальным данным департамента по чрезвычайным ситуациям области, после взрыва пострадало 10 машин, находящихся поблизости с местом ЧП: Toyota Yundra, Toyota Сamry 55, Lexus RX 350, Toyota Сamry 50, Nissan Primera, Daewoo Nexia, Kia Rio, Mitsubishi Galant, Kia Sorento и Toyota Land Cruiser Prado 120.

Напомним, 7 ноября в 22:25 в Актау при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв в помещении общественного питания на втором этаже торгово-производственного комплекса с дальнейшим обрушением части строения. На момент взрыва в кафе никого не было.

Ранее заявили , что предварительная причина взрыва – возможная утечка газо-воздушной смеси. Все работники покинули здание еще вечером, в конце рабочего дня, приблизительно с 6 до 8 вечера.



