Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Водители общественного транспорта в Алматы спровоцировали 170 ДТП
28 Июля 2022 16:18

Водители общественного транспорта в Алматы спровоцировали 170 ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 170 ДТП спровоцировали водители общественного транспорта в Алматы, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Тщательная проверка автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на предмет технического состояния, правильной эксплуатации автобусов в дорожных условиях мегаполиса, организована в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

«Тем самым мы преследуем цель - повысить транспортную и трудовую дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, недопущение фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок. К проведению работы максимально привлекаются как представители заинтересованных государственных органов, так и Гражданский альянс», – сказал заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.

В полиции отметили, что, несмотря на принимаемые меры, водители автобусов допускают грубые нарушения правил дорожного движения, а также дорожно-транспортные происшествия.

Только с начала года по вине водителей автобусов допущено 170 ДТП, в результате 3 человека погибли, еще 55 травмированы. Случаи падения пассажиров в общественном транспорте – довольно частое явление, которое в основном происходит из-за экстренного торможения или, наоборот, резкого старта. В 2021 году 328 пассажиров получили травмы из-за падения в салоне автобусов.

С начала 2022 года сотрудниками строевых подразделений ДП выявлено 286 нарушений ПДД, совершенных водителями общественного транспорта.

«В городе Алматы функционирует 21 автопредприятие, на балансе которых состоит более 2 тыс. 200 единиц автобусов и 160 троллейбусов, осуществляющих пассажирские перевозки на 147 маршрутах. Состояние аварийности с участием общественного транспорта все же вызывает обеспокоенность. Транспортная дисциплина среди некоторых водителей автобусов остается на крайнем низком уровне. Руководство автопарков не контролирует водителей, не проверяет наличие водительских удостоверений, а также технического состояния перед выездом на линию. Они продолжают допускать выезд на линию автобусов, не отвечающих экологическим и техническим требованиям», – сообщил Баятанов.

На дорогах Алматы увеличена плотность нарядов патрульной полиции. Профилактические и рейдовые мероприятия продолжаются.


Фото: polisia.kz




Новости по теме
Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
Более 750 вызовов за сутки выполнила служба 103 в Павлодарской области
Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские
Читайте также
Алматинцев призвали не ходить в горы из-за дождя
Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
Фируза Шарипова прошла взвешивание и дуэль взглядов перед дебютом в MMA
Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
Школы на 13 820 мест откроют в Алматы до конца года
Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские
Школьные автобусы в Алматы будут запускать поэтапно
Единую школьную форму введут в Алматы
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 28 июля
2 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
3 Атырауский НПЗ остановил производство
4 Лечение сахарного диабета и ожирения усовершенствуют в Казахстане
5 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив