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    19:14, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Водители нефтяных месторождений не вышли на работу в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 80 водителей, работающих на нефтяных месторождениях Жанажол и Кенкияк в Актюбинской области сегодня не вышли на работу, требуя повышения тарифа за услуги и соответственно своей заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Водители работают у компании «СНПС-Автотранспортная компания», которая оказывает услуги субподряда для АО «СНПС Актобемунайгаз».

    «Утром не вышли на работу около 80 водителей, потом их осталось 65. Это водители легковых машин. Заказчик работ «СПНС-АМГ», «СНПС- Автотранспортная компания» его подрядчик, у него на субподряде шесть ТОО и ИП, которые оказывают транспортные услуги, предоставляют джипы, легковые машины и спецтехнику. Техника сегодня стоит, водители не вышли на работу. Они требуют повышения тарифа за услуги. Тариф, по их словам, надо менять из-за подорожания дизтоплива. Об остановке работ мы узнали из соцсети. Ни нас, ни заказчиков водители не предупреждали. На место выехали работники нашего управления, прокуратуры и областного акимата, они будут говорить с водителями, разбираться со всем на месте, до вечера должны решить вопрос», - говорит заместитель руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Талгат Искарин.

    Водители в среднем получают около 200 тысяч тенге и хотят повышения зарплаты вдвое.


    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Права человека Общество Актюбинская область
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