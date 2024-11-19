Водители мопедов теперь обязаны получить водительское удостоверение категории А1

По словам Шынгыса Алекешева, 3 октября в Казахстане подписаны законы, вносящие значительные изменения в Кодекс об административных правонарушениях и законодательство, регулирующее сферу дорожного движения. Основная часть изменений вступит в силу с 4 декабря текущего года. А с 4 апреля 2025 года заработают изменения, касающиеся владельцев мопедов.

— Другим важным изменением является введение обязательной государственной регистрации для мопедов. Водители, управляющие мопедами, теперь обязаны пройти процедуру регистрации транспортного средства, а также получить водительское удостоверение категории А1. Если же водитель уже имеет водительское удостоверение с категориями, А или В, то он имеет априори право управлять и мопедом, — сказал Шынгыс Алекешев.

По его словам, с 4 апреля 2025 года на владельцев мопедов начнут распространятся все правила, касающиеся участников дорожного движения. В том числе и наказание за управление мопедом в нетрезвом состоянии.

— Согласно изменениям, лица, задержанные за управление транспортным средством в нетрезвом виде, которые не имели водительских прав, не смогут сдавать экзамены на получение водительского удостоверения в течение 7 лет. Такой же запрет будет распространяться и на тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования, — предупредил официальный представитель МВД Казахстана.

Он также отметил, что это нововведение, прежде всего, направлено на повышение ответственности водителей и уменьшение количества нарушений, связанных с управлением в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи мопедов водворили на штрафстоянки Алматы с начала года.

В Кыргызстане намерены запретить ездить по тротуарам мопедистам, самокатчикам и велосипедистам.