Водители автобусов совершили 170 нарушений ПДД за сутки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау водители автобусов за сутки совершили 170 нарушений ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Его цель - повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров по городским маршрутам. В первый же день мероприятия было выявлено 170 нарушений, совершенных водителями. Основные из них - это нарушение правил маневрирования, управление автобусами без прохождения технического осмотра транспортного средства, разговоры водителей, находящихся за рулем, по телефону, превышение скорости», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве сообщили, что злостные нарушители будут наказаны, а оперативно-профилактическое мероприятие продолжено.