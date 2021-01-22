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    22:21, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Водители автобусов совершили 170 нарушений ПДД за сутки в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау водители автобусов за сутки совершили 170 нарушений ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Его цель - повышение транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров по городским маршрутам. В первый же день мероприятия было выявлено 170 нарушений, совершенных водителями. Основные из них - это нарушение правил маневрирования, управление автобусами без прохождения технического осмотра транспортного средства, разговоры водителей, находящихся за рулем, по телефону, превышение скорости», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

    В ведомстве сообщили, что злостные нарушители будут наказаны, а оперативно-профилактическое мероприятие продолжено.


    Теги:
    Атырауская область Атырау ДТП Закон и право Транспорт Борьба с преступностью Общество Безопасность
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