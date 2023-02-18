Водители акмолинской скорой медпомощи станут парамедиками

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению 19 января 2023 года Министерством здравоохранения РК внесены изменения в приказ «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации». О том, каких изменений ждать акмолинцам в работе медиков, корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с главным врачом акмолинской областной станции скорой медицинской помощи Александром Высоцким.

- Александр Анатольевич, что изменится в работе скорой медицинской помощи?

- Ключевым моментом изменений является, во-первых, интеграция наших информационных систем с Национальным координационным центром экстренной медицины. Также кроме звонка в службу 103 теперь появится чат-бот в телеграмме. Если вдруг у человека нет возможности позвонить, то его вызов может быть принят через этот чат-бот. Данный пилот был опробован в Астане на станции скорой помощи. Сейчас будет внедрен по всей республике.

Второе немаловажное изменения - внедрение такого понятия, как «парамедик».

- Что включает в себя понятие «парамедик» и где их будут брать?

- Этот приказ впервые озвучивает официально это слово. За рубежом имеются парамедики. У нас они будут немного другие. Парамедик – это лицо, обученное оказанию первой медицинской помощи без медицинского образования. Ими станут наши водители, которые будут обучены навыкам оказания помощи. Теперь, кроме того, что раньше они доставляли бригаду до места вызова, эти сотрудники будут полноценно принимать участие в оказании помощи пострадавшему или помогать в транспортировке пациента (поднять носилки, спустить с этажа). Сейчас мы ждем утверждения в Кодексе «О здоровье», после чего данная должность будет внесена в Постановление Правительства 1193 и, соответственно, это позволит поднять заработную плату данному контингенту сотрудников с целью стимулирования работы именно на службе скорой помощи. Также изменением в приказ официально утвержден состав бригады. Это может быть один фельдшер и один водитель, два фельдшера и водитель или врач-фельдшер и водитель.

- А сколько на сегодняшний день водителей скорой трудится в Акмолинской области?

- На сегодняшний день в Акмолинской области штат водителей скорой помощи - 264 человека. Кстати, с 1 января произошло повышение заработной платы медицинским и немедицинским работникам. Если у врачей зарплата повысилась на 30%, у среднего персонала - на 20%, то немедицинским работникам коэффициент повышения составил 1,45.

- Позволят ли нововведения увеличить количество бригад скорой медпомощи?

- Нам впервые разрешает этот приказ заключать договоры соисполнения с районными больницами путем передачи нашей основной функции, то есть где-то в отдельных регионах аутсорсингом районные больницы сами могут оказывать скорую помощь. В приказе также предусмотрена децентрализация, то есть создание самостоятельных станций скорой медицинской помощи в моногородах, где численность населения 100 тысяч и более. У нас в Акмолинской области таких городов нет, но лишь потому, что речь идет об официально прикрепленном населении. В регионе есть города, в которых проживают до 100 тысяч человек, но они не прикреплены. К примеру, город Косшы. Проживают там около 100 тысяч человек, а прикреплено всего 33 тысячи. Это проблема, которую мы поднимаем постоянно на уровне Министерства здравоохранения, ведь финансирование идет по прикрепленному населению.

На сегодняшний день в Акмолинской области функционируют 69 бригад скорой медицинской помощи, а это 19 подстанций и 17 отделений. В областном центре расположены основная станция, а также бригады в Красном Яре и Центре крови для своевременного доезда в мкр-н Сарыарка и п. Застанционный.

- А что касается защиты медиков?

- Теперь бригады скорой медпомощи должны быть оснащены мобильными видеокамерами, которые будут вести запись оказания помощи населению. Это делается не только для того, чтобы обезопасить самих медиков, но и для того, чтобы при разборах каких-либо жалоб, можно было посмотреть видеофиксацию того, что происходило на самом деле.

Такая видеофиксация будет использоваться по примеру сотрудников полиции. Сейчас мы этот вопрос отрабатываем, но на это нужно выделение денег. Пока мы используем только аудиозаписи. У нас есть диктофоны, которые сотрудники используют на вызовах, чтобы при разборе конфликтных ситуаций мы могли доказать свою правоту.

- Спасибо за интервью!

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