Водители 300 фургонов лишились заработка в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запрет на вывоз леса из России негативно сказался на казахстанских предпринимателях. Об этом заявил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК Канат Ибраев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первичная проблема у нас – это последствия пандемии, в связи с чем были значительно повышены цены на материалы, снижается конкурентоспособность наших предприятий в сравнении с импортерами. После январских событий был принят вал популистских, непонятных решений, который поддерживает импортеров. Плюс санкционные меры против Российской Федерации, что позволяет спрогнозировать переток российских товаров в Казахстан», - сказал Канат Ибраев в кулуарах перед началом отчетной встречи Регионального совета Палаты предпринимателей г. Нур-Султана с бизнес-сообществом города.

По его словам, это выгодно казахстанскому покупателю, но невыгодно для страны в целом.

«Я понимаю, что для нашего потребителя это будет очень выгодно, низкие цены и т.д. Но это же вывоз капитала – мы потеряем свои рабочие места, государство потеряет налоги, что мы оставим своим детям? Это проблема не только Нур-Султана, но и всех регионов – что Алматы, что ВКО», - отметил предприниматель.

«К примеру, Россия сейчас принимает очень много мер по запрету вывоза леса. Это очень повлияло на предприятия малого и микробизнеса на границе с РФ в ВКО, в Костанае. К примеру, водители около 300 фур сейчас лишились работы в Костанайской области. Мы сейчас пытаемся это как-то защитить, отработать, но все-таки это политика. Это не бизнес», - заключил К. Ибраев.