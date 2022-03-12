Водители 15 фур около суток находятся в снежном плену на трассе в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области опубликовал в Instagram информацию по затору на автодороге республиканского значения Уральск-Таскала-РФ, передает МИА «Казинформ».

«На 11.03.2022 год на автодороге республиканского значения Уральск – Таскала-РФ на 103 и 104 км в снежном заторе стоят около суток 15 фур и просят питание, так как у них питание закончилось. Расстояние от районного центра Таскала - 55 км. Снегоуборочная техника ТОО «Казавтодор» движется медленно, так как высота снега более двух метров. Оперативным штабом Таскалинского района решено доставить питание на спецтехнике «Трикол».

В связи с ухудшением погодных условий в ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб. Номер горячей линии 55-40-88», - говорится в публикации ДЧС ЗКО.