Водителей такси наказали за езду по выделенным полосам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарушения Правил дорожного движения выявлены в ходе проведения рейдов в рамках профилактического мероприятия «Автобус» , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

На выделенных полосах общественного транспорта по улицам Кенесары и Абая водителям-такси запрещается игнорировать дорожные знаки 3.1, 3.18.1, 3.18.2 и осуществлять движение на данных участках дорог. При этом, согласно пункту 3 «Дорожные знаки» ПДД РК, отступать от требований данных знаков могут только маршрутные транспортные средства, то есть маршрутные автобусы. По указанным фактам с начала мероприятия к административной ответственности привлечено 19 водителей автомобилей-такси.

Департаментом полиции города Нур-Султана с 20 по 22 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение ДТП, нарушений Правил дорожного движения с участием общественного транспорта, в том числе автомобилей-такси.

В рамках ОПМ привлечено к административной ответственности более 160 водителей маршрутных автобусов и такси.