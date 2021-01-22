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    19:40, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Водителей такси наказали за езду по выделенным полосам в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарушения Правил дорожного движения выявлены в ходе проведения рейдов в рамках профилактического мероприятия «Автобус» , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

    На выделенных полосах общественного транспорта по улицам Кенесары и Абая водителям-такси запрещается игнорировать дорожные знаки 3.1, 3.18.1, 3.18.2 и осуществлять движение на данных участках дорог. При этом, согласно пункту 3 «Дорожные знаки» ПДД РК, отступать от требований данных знаков могут только маршрутные транспортные средства, то есть маршрутные автобусы. По указанным фактам с начала мероприятия к административной ответственности привлечено 19 водителей автомобилей-такси.

    Департаментом полиции города Нур-Султана с 20 по 22 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Мероприятие направлено на профилактику и предупреждение ДТП, нарушений Правил дорожного движения с участием общественного транспорта, в том числе автомобилей-такси.

    В рамках ОПМ привлечено к административной ответственности более 160 водителей маршрутных автобусов и такси.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Правоохранительные органы
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