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Водителей «скорой помощи» впервые наградили в Абайской области

14 Января 2023, 08:50
Водителей «скорой помощи» впервые наградили в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 22 водителям Абайской области вручили нагрудный знак «Үздік автокөлікші» от Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Бригада «скорой неотложной помощи» - это слаженная команда. От действий каждого зависит жизнь и здоровье пациента. И именно профессионализм водителя зачастую определяет, как скоро будет эта помощь оказана и когда будет доставлен в больницу пострадавший.

На станции скорой медицинской помощи прошло торжественное мероприятие с вручением наград.

- Впервые за все время существования станции мы вручаем награды нашим водителям. Это заслуженная награда,- отметил главный врач Владимир Ли.

В квалификационные требования для награждения включили не только опыт и стаж водителей, но и отсутствие фактов ДТП как на рабочем транспорте, так и на личном. Все это тщательно проверялось руководством ССМП.

Один из награжденных – водитель реанимационной бригады Тайжан Джолдасбаев, он работает уже 17 лет.

- Стараемся своевременно и быстро оказать помощь, особенно это необходимо в реанимационной бригаде. Конечно, очень приятно получить такую высокую награду, что тебя не забывают, тем более столько лет отдал этой работе.

Поздравить своих коллег собрались и сами врачи станции. Также с поздравлением выступил заместитель руководителя Управления здравоохранения области Абай Талгат Молдабеков и члены наблюдательного совета.


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