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    03:23, 22 Май 2024 | GMT +6

    Водителей школьных автобусов не проверяли на алкоголь в СКО

    школьный автобус
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили нарушения требований безопасности при подвозе детей в школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации надзорного органа, в Айыртауском и Уалихановском районах водители школьных автобусов перевозили 372 ребенка без предрейсового медицинского осмотра.

    В учреждениях образования районов М. Жумабаева и Аккайынском не заключались договоры по техническому обслуживанию автотранспортных средств, водители не проходили медосвидетельствование на предмет наличия факта употребления алкогольных и наркотических средств.

    В Аккайынском районе четыре школы перевозили детей без аптечек и аварийного знака.

    — По актам прокуратуры виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, нарушения устранены. В результате проведенной работы удалось защитить права 1 632 детей, — добавили в пресс-службе.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Регионы Казахстана Дети Регионы Транспорт Алкоголь Прокуратура Безопасность школа
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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