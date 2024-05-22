Водителей школьных автобусов не проверяли на алкоголь в СКО
В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили нарушения требований безопасности при подвозе детей в школы, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации надзорного органа, в Айыртауском и Уалихановском районах водители школьных автобусов перевозили 372 ребенка без предрейсового медицинского осмотра.
В учреждениях образования районов М. Жумабаева и Аккайынском не заключались договоры по техническому обслуживанию автотранспортных средств, водители не проходили медосвидетельствование на предмет наличия факта употребления алкогольных и наркотических средств.
В Аккайынском районе четыре школы перевозили детей без аптечек и аварийного знака.
— По актам прокуратуры виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, нарушения устранены. В результате проведенной работы удалось защитить права 1 632 детей, — добавили в пресс-службе.