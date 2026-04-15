Водителей с LED-фарами массово привлекают к ответственности в Жетысу

По данным правоохранительных органов, с начала года за подобные нарушения к ответственности привлечены 109 водителей. Речь идет о транспортных средствах, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения.

Несмотря на популярность светодиодных ламп среди автомобилистов, специалисты предупреждают: их установка в фары, не предусмотренные заводом-изготовителем, может быть опасной. Яркий свет действительно кажется более эффективным, однако при неправильной установке он искажает световой поток и ослепляет встречных водителей.

В полиции отмечают, что автопроизводители разрабатывают системы освещения с учетом множества параметров — угла наклона, интенсивности и распределения света. Самовольная замена ламп нарушает эти настройки, из-за чего свет начинает рассеиваться хаотично и снижает безопасность на дороге, особенно в темное время суток.

— LED-фары, не предусмотренные заводом, представляют серьезную угрозу. Такие доработки проходят без сертификации, а значит, могут привести к аварийным ситуациям, — подчеркнули в ведомстве.

Стражи порядка напоминают, что любые изменения в конструкции автомобиля должны быть официально зарегистрированы. В противном случае водителям грозит административная ответственность.

В регионе продолжаются рейдовые мероприятия.

Ранее уже сообщалось, почему LED и ксеноновые фары стали проблемой для водителей