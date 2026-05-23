Водителей призвали быть осторожными на дорогах Акмолинской области из-за миграции лосей

С начала года на загородных трассах Акмолинской области зарегистрировано уже восемь ДТП с участием животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, с наступлением сезона миграции диких животных на дорогах Акмолинской области увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием лосей и других животных. Полицейские призывают водителей соблюдать повышенную осторожность, особенно в вечернее и ночное время суток.

— Очередное ДТП произошло на автодороге «Астана-Щучинск». По предварительным данным, на 95-м километре трассы 52-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь в направлении Щучинска, совершил наезд на дикое животное — лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть. В результате двух пассажирок автомобиля доставили в медицинское учреждение для оказания помощи, — поделились в ведомстве.

С начала года в Акмолинской области зарегистрировано уже восемь ДТП с участием животных. Большинство подобных аварий происходит на загородных трассах, проходящих через лесные массивы и миграционные маршруты диких животных.

Сотрудники полиции напомнили водителям, что в период сезонной миграции им необходимо снижать скорость на участках, обозначенных дорожными знаками «Дикие животные», быть особенно внимательными в сумерках и ночью, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим и не отвлекаться во время движения.

