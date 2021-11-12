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Водителей общественного транспорта без необходимой категории прав выявили в Алматы

12 Ноября 2021 14:41
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Водителей общественного транспорта без необходимой категории прав выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Троих водителей автобусов, не имеющих соответствующей категории, выявили полицейские Алматы за час, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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Рейдовые мероприятия стражи порядка проводят в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

«В рамках отработки усилена контрольно-профилактическая деятельность, надзор за дорожным движением. В дни проведения оперативно-профилактического мероприятия личный состав переведен на усиленный вариант несения службы, увеличена плотность нарядов. Основной целью проводимого мероприятия является обеспечение порядка и безопасности участников дорожного движения на дорогах, пресечение нарушений правил дорожного движения, выявление водителей, игнорирующих требования ПДД», - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

По словам представителя ДП города, на особом контроле находится деятельность автобусных и таксомоторных парков.

«Буквально накануне в Бостандыкском районе Алматы за неполный час рейда выявлено три водителя автобусов, не имеющих соответствующей категории, соответственно, и права управления общественным транспортом. Это вопиющие факты. Водители привлечены к ответственности по ст.612 ч.2 КРКобАП. Их автобусы водворены на штрафную стоянку. Меры административного воздействия также приняты и в отношении руководства автопредприятий, допустивших к пассажирским перевозкам лиц, не имеющих разрешения. Дополню, что в рамках данного ОПМ мы проведем совещания с представителями городских автопредприятий, на которых будут обсуждаться ряд вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения», - добавил Н. Аманбек.

Ранее мы сообщали , что в Алматы будет доставлено 150 новых автобусов. Приобретаемые 12-метровые газовые автобусы полностью отвечают современным стандартам, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Вместимость - 150 человек, 30 посадочных мест.

Кроме того, в управлении городской мобильности отметили, что в мегаполисе существует проблема нехватки водителей автобусов.


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#Алматы   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Гульзат Сахова

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