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Водителей-наркоманов задержали в Северном Казахстане

26 Января 2020 14:14
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Водителей-наркоманов задержали в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали нескольких водителей, которые сели за руль, будучи под действием наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 38-летнего мужчину полицейские задержали в Петропавловске, на пересечении улиц Парковой-Маяковского. Патрульные проезжали в это время мимо и заметили, как в припаркованный автомобиль садится шатающийся мужчина. Уехать далеко не получилось. Машину остановили полицейские и попросили проехать на освидетельствование.

«У мужчины была несвязная речь, отсутствовали документы. Более того, он не мог ничего толком пояснить, так как засыпал по время объяснений. Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 20 суток», - рассказали в пресс-службе.

Ночью в Петропавловске полицейские остановили «Volkswagen» из-за нечитаемых номеров. Как выяснилось, водитель тоже был в состоянии наркотического опьянения.

В Мамлютском районе местный житель может навсегда забыть о водительском удостоверении. Он сел за руль «под кайфом», уже не имея водительских прав.

«Машину остановил участковый. Он помнил, что 44-летний владелец машины четыре месяца назад был лишён права управления на 3 года за вождение в нетрезвом виде. Внешний вид его вызывал подозрения. Медицинское освидетельствование показало, что и на этот раз мужчина находился в состоянии опьянения, вызванного употреблением уже не алкоголя, а каннабиноидов», - сообщили в пресс-службе.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Автомобиль изъят и приобщён к материалам уголовного дела.

Всего с начала года полицейские области возбудили 9 уголовных дел в отношении лиц, ранее лишённых права управления, и вновь севших за руль в состоянии опьянения.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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