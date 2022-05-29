29 Мая 2022 23:15

Водителей кортежа с выпускниками школ в Таразе наказали после мониторинга соцсетей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения Правил дорожного движения выявляют жамбылские полицейские в ходе мониторинга социальных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка заметили видеоролик, на котором кортеж с выпускниками школ нарушает Правила дорожного движения на автомагистрали в Рыскуловском районе Жамбылской области.

«После анализа данного видео сотрудники патрульной полиции привлекли к административной ответственности по статье 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов» водителей шести автомашин. Это автовладельцы марок «Toyota Land Cruiser Prado», «Audi 80», «BMW 735», «VAZ 210540» и двух «Toyota Camrу», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

«Накануне мероприятия «Последний звонок» сотрудники ювенальной полиции Жамбылской области провели с учащимися школ профилактические встречи, посвящённые окончанию учебного года, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Стражи порядка призвали детей не нарушать общественный порядок и Правила дорожного движения, а выпускников - воздержаться от употребления алкогольных напитков и иных вредных веществ, соблюдать общественный порядок. По области было проведено свыше четырехсот бесед на правовую тематику. Во избежание нарушений общественного порядка с участием выпускников школ были созданы оперативные штабы по отслеживанию ситуации».

Как сообщалось ранее, досадным происшествием омрачился день окончания школы у группы выпускников из Тараза. Возле монумента «Казахское ханство» произошло опрокидывание автомашины Lexus в канал с водой. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции установили, что 21-летний водитель автомобиля Lexus, приехавший со знакомыми выпускниками отпраздновать день окончания школы, ненадолго отлучился, и один из выпускников самовольно сел за руль автомашины. Перепутав педали тормоза и газа, 17-летний вчерашний школьник не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал. При этом молодой человек не пострадал.