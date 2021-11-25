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Водителей и пешеходов в Нур-Султане призвали быть внимательными на дорогах

25 Ноября 2021 10:08
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Водителей и пешеходов в Нур-Султане призвали быть внимательными на дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Нур-Султана обращается ко всем участникам дорожного движения и просит быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«С выпадением обильного снегопада спецтехника расчищает улицы столицы. Уборка организована в круглосуточном режиме. Призываем водителей быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

Строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и безопасную дистанцию!

Метель и гололедица представляют серьезную опасность для всех участников движения. Рекомендуем водителям заранее планировать свой маршрут, избегать резких перестроений и торможений, отказаться от поездок за город», - отметили в ДП.

Также предельно внимательными нужно быть и пешеходам. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

В условиях неблагоприятной погоды меры предосторожности помогут значительно сократить количество ДТП. Также представителям обслуживающих компаний жилых комплексов необходимо своевременно организовать уборку снега во дворах.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Безопасность  
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