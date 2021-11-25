Водителей и пешеходов в Нур-Султане призвали быть внимательными на дорогах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Нур-Султана обращается ко всем участникам дорожного движения и просит быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Об этом передает МИА «Казинформ».
«С выпадением обильного снегопада спецтехника расчищает улицы столицы. Уборка организована в круглосуточном режиме. Призываем водителей быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.
Строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и безопасную дистанцию!
Метель и гололедица представляют серьезную опасность для всех участников движения. Рекомендуем водителям заранее планировать свой маршрут, избегать резких перестроений и торможений, отказаться от поездок за город», - отметили в ДП.
Также предельно внимательными нужно быть и пешеходам. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.
В условиях неблагоприятной погоды меры предосторожности помогут значительно сократить количество ДТП. Также представителям обслуживающих компаний жилых комплексов необходимо своевременно организовать уборку снега во дворах.
- В столице из-за непогоды занятия для школьников второй смены перевели в онлайн
- За сутки в столице Казахстана выпала месячная норма осадков
- Совместный план действий подписали Нацкомиссия по делам женщин и МВД
- 12 авиарейсов на вылет задержали из-за непогоды в Нур-Султане
- Казахстан активизирует работу по декарбонизации транспорта
- В столице к поликлиникам прикреплено свыше 1,2 млн человек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана