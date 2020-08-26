Водителей грузовиков задержали за кражу чернозема в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выявлены факты незаконной погрузки чернозема водителями с помощью специальной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации полиции, неизвестными лицами проводилась активная работа по незаконному снятию плодородного слоя почвы. Водители грузовика приехали в Наурзызбайский район для вывоза чернозема с последующей продажей третьим лицам.
«Водители грузовиков, нарушившие правила благоустройства, привлечены к административной ответственности по статье 386 и 505 КРКобАП. Учитывая, что местность района благоприятная, почвы плодородные, состав дорожно-патрульной службы района ориентировали также на выявление машин, которые перевозят чернозем - для проверки на предмет законности ее добычи»,-сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
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