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Водителей грузовиков задержали за кражу чернозема в Алматы

26 Августа 2020 19:30
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Водителей грузовиков задержали за кражу чернозема в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выявлены факты незаконной погрузки чернозема водителями с помощью специальной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации полиции, неизвестными лицами проводилась активная работа по незаконному снятию плодородного слоя почвы. Водители грузовика приехали в Наурзызбайский район для вывоза чернозема с последующей продажей третьим лицам.

«Водители грузовиков, нарушившие правила благоустройства, привлечены к административной ответственности по статье 386 и 505 КРКобАП. Учитывая, что местность района благоприятная, почвы плодородные, состав дорожно-патрульной службы района ориентировали также на выявление машин, которые перевозят чернозем - для проверки на предмет законности ее добычи»,-сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.


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#Алматы   #Экология   #МВД РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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