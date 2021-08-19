Водителей большегрузов оштрафовали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала Национального центра качества дорожных активов и инспекции транспортного контроля выявили перегруз автомобилей на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы филиала, комиссия выезжала на пост «Южный», расположенный на въезде в Петропавловск.
«Остановили «Камаз», груженный бетонной смесью. Во время взвешивания на автомобильных весах выявился перегруз и недопустимая нагрузка, превышающая нормативные показатели. Водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован в соседней Российской Федерации. Согласно законодательству, не имеет права на осуществление деятельности по перевозке грузов на территории Казахстана», - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что инспекция транспортного контроля не имеет права проверять автомобили, если они стоят на обочине. Поэтому несколько большегрузов, узнав о проверке, остановились на обочине.
Тему перегруженных автомобилей, разрушающих дороги, недавно обсуждали в областном акимате. Глава региона Кумар Аксакалов считает, что ситуация с нарушениями изменится с принятием нового закона о транспорте.
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