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Водителей большегрузов оштрафовали на 150 млн тенге в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
10 Февраля 2023, 01:44
Водителей большегрузов оштрафовали на 150 млн тенге в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Оштрафованные водители перевозили грузы сверх нормы, тем самым нанося урон автомобильным дорогам. Об этом сообщили в Костанайском филиале Национального центра качества дорожных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Костанайского филиала Национального центра качества дорожных активов, в 2022 году в области водителей большегрузных транспортных средств, грубо нарушивших правила перевозки грузов, оштрафовали на сумму более 150 миллионов тенге.

Нарушения выявлены на дорогах республиканского и местного значения в ходе контрольных мероприятий сотрудников центра совместно с сотрудниками областной инспекции транспортного контроля.

Специалисты установили, что большинство грузовиков, остановленных на трассе и взвешенных на весах, были загружены строительными материалами сверх нормы. Автомобили отправили на штрафстоянку, а на водителей составили административный протокол.

«Перевозки с нарушением действующих норм приводят к преждевременному износу любой автомобильной дороги. Также были остановлены разгруженные большегрузные автомобили, а среди водителей провели профилактические мероприятия. Борьба с данным нарушением закона будет продолжена и в текущем году путем проведения контрольных рейдов на дорогах в Костанайской области», - сообщил исполняющий обязанности директора филиала Владимир Завалий.


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