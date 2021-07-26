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Водителей «беспредельного» кортежа задержали в Мангистауской области

26 Июля 2021 07:21
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Водителей «беспредельного» кортежа задержали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Кортеж из нарушающих правила дорожного движения автомобилей проехал по центральной дороге села Баскудук в Мангистауской области. Участников кортежа доставили в отделение полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

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Восемь участников кортежа были доставлены в отделение полиции Мунайлинского района. На них составлены административные протоколы. Автомобили нарушителей водворены на штрафную стоянку. Полиция устанавливает личности остальных участников кортежа.

Водитель автомобиля марки «Mercedes-Benz E320» нарушил правила маневрирования (часть 1 статьи 595 КоАП РК) и правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги (часть 1 статьи 594 КоАП РК).

Chevrolet Tracker - нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки (часть 1 статьи 606 КоАП РК), несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК) и движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения (часть 1 статьи 596 КоАП РК).

Лада 21723 - несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК) и незаключение договора обязательного страхования (часть 2 статьи 230 КоАП РК).

Toyota Camry - несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами (часть 2 статьи 593 КоАП РК), проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 1 статьи 599 КоАП РК) и незаключение договора обязательного страхования (часть 2 статьи 230 КоАП РК).

Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Primera и Toyota Camry - несоблюдение правил пользования ремнями безопасности (часть 2 статьи 593 КоАП РК).

Toyota Camry - несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов (часть 1 статьи 593 КоАП РК), управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (часть 2 статьи 590 КоАП РК) и незаконная установка и использование светового устройства стробоскоп (часть 1 статьи 603 КоАП РК).



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#Происшествия   #Транспорт   #Видео   #Мангистауская область   #МВД РК   #Регионы  
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