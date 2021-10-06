Водителей автобусов за разговоры по мобильнику наказали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – До 13 октября в Павлодарской области правоохранительные органы проводят операцию «Автобус», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за первые сутки оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» полицейскими Павлодарской области выявлено порядка 70 нарушений правил дорожного движения, совершённых водителями общественного транспорта», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, их рейды показали, что водителями общественного транспорта допускают немало нарушений ПДД. 27 водителей наказаны за звонки по сотовому телефону, 26 - за нарушения правил маневрирования. В отношении 7 водителей автобусов полицейские составили протоколы за управление транспортными средствами без техосмотра. Ещё выявлены 3 факта переоборудования автобусов без соответствующего разрешения. Водворено на штрафные стоянки 3 автобуса.

«В Павлодаре остановлен маршрутный автобус марки «Mercedes-Benz», водитель которого не имел при себе правоустанавливающих документов; по данному факту составлен административный материал. У другого водителя автобуса «Mercedes-Benz Sprinter Classic» были установлены шины с недопустимой высотой рисунка протектора, в отношении водителя составлен административный материал по статье 590 ч.5 КРКоАП, - привели примеры в департаменте полиции. - Стражами правопорядка остановлен автобус «Mercedes-Benz», у которого на передних боковых стёклах была нанесена пленка, ограничивающая обзор; по данному факту составлен материал».

А в городе Аксу при проверке городского автобусного парка за выпуск в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями и другими нарушениями правил эксплуатации наказали главного механика автобусного парка.

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», нацеленное на выявление правонарушений среди водителей пассажирского транспорта и профилактики дорожно-транспортных происшествий, продолжится до 13 октября текущего года», - прокомментировали в пресс-службе департамента.