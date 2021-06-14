Водителей автобусов наказывают за нарушения в Павлодарской области
«За три дня полицейскими выявлены 600 нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Разговоры по телефону стали самыми частными нарушениями среди водителей автобусов в Павлодарской области, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - За данное нарушение составлены протоколы на 104 водителей. 98 нарушили правила маневрирования, за превышение установленной скорости к ответственности привлекли 35 водителей».
Чтобы повысить транспортную дисциплину среди водителей, которые возят пассажиров по Павлодарской области, с седьмого по одиннадцатое июня, полиция проводит операцию «Автобус». В первую очередь стражи порядка на то, как водители соблюдают правила дорожного движения, как организована работа, и как проходит техосмотр транспорта.
«Выявлены факты, в которых привлечены 37 водителей транспортных средств, не прошли обязательный технический осмотр. За переоборудование без соответствующего разрешения понесли наказание 28 водителей автобусов, - добавили в ведомстве. - Кроме этого, за нарушения режима труда и отдыха привлечены к административной ответственности четыре должностных лица автобусных парков. На штрафную стоянку было водворено одиннадцать автобусов».
По словам сотрудников органов внутренних дел, все выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии единых требований к организации пассажирских перевозок и формальности проведения предрейсового осмотра автотранспортного средства.