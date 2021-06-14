Водителей автобусов наказывают за нарушения в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за три дня за нарушения режима труда и отдыха привлечены к административной ответственности четыре должностных лица автобусных парков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За три дня полицейскими выявлены 600 нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Разговоры по телефону стали самыми частными нарушениями среди водителей автобусов в Павлодарской области, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - За данное нарушение составлены протоколы на 104 водителей. 98 нарушили правила маневрирования, за превышение установленной скорости к ответственности привлекли 35 водителей».

Чтобы повысить транспортную дисциплину среди водителей, которые возят пассажиров по Павлодарской области, с седьмого по одиннадцатое июня, полиция проводит операцию «Автобус». В первую очередь стражи порядка на то, как водители соблюдают правила дорожного движения, как организована работа, и как проходит техосмотр транспорта.

«Выявлены факты, в которых привлечены 37 водителей транспортных средств, не прошли обязательный технический осмотр. За переоборудование без соответствующего разрешения понесли наказание 28 водителей автобусов, - добавили в ведомстве. - Кроме этого, за нарушения режима труда и отдыха привлечены к административной ответственности четыре должностных лица автобусных парков. На штрафную стоянку было водворено одиннадцать автобусов».

По словам сотрудников органов внутренних дел, все выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии единых требований к организации пассажирских перевозок и формальности проведения предрейсового осмотра автотранспортного средства.