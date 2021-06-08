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    22:40, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Водителей автобусов наказали за загрязнение воздуха в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские совместно с экологами провели рейд по общественному транспорту. На конечных остановках замерили уровень загрязняющих веществ в выхлопе двигателя автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, только за один рейд из шести проверенных микроавтобусов у пяти зарегистрировано превышение по дымности. Нормативный показатель — полтора метра в минус первой степени. У кого-то он превышен в 5, у кого-то — в 16 раз.

    «Водители привлечены в ответственности по статье «Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах». Превышение в два раза влечёт предупреждение, при показателе выше налагается штраф в размере 2 МРП (5,8 тысячи тенге)», — сказал и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

    Проверяют полицейские и техническое состояние транспортных средств. За три недели оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» выявили почти 350 автомобилей, не прошедших техосмотр. Предрейсовый осмотр не прошли четверо водителей.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Общество
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