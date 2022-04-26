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Водителей авто с подложными номерами задержали полицейские в Шымкенте

26 Апреля 2022, 17:10
Водителей авто с подложными номерами задержали полицейские в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В период с 20 по 25 апреля текущего года в Шымкенте с помощью программы «Коргау» выявили 244 злостных нарушителей правил дорожного движения. Из них 36 водителей управляли автомобилями с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкент.

Сумма наложенных штрафов составила более 60 млн тенге.

Программа «Коргау» разработана для выявления автомашин с неоплаченными административными штрафами, нарушивших ПДД дважды за 10 минут, авто с подложными номерами и без страховки, не прошедших техосмотр или находящихся в розыске.


МВД РК   Шымкент  
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