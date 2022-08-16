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Водитель задавил ребенка при парковке в Нур-Султане
16 Августа 2022 13:27

Водитель задавил ребенка при парковке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДТП со смертельным исходом произошло в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 августа в 11:38 часов во дворе дома по улице Е-251 совершен наезд на пешехода. Установлено, что 35-летний водитель автомашины Land Cruiser 200 во время парковки допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится дознание.

Фото: polisia.kz



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