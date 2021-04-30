Водитель выехал на «встречку» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы нарушитель, ехавший по встречной полосе, будет лишен водительских прав и оштрафован на сумму более 100 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Создав аварийную ситуацию, водитель автомашины Mercedes 220, выехал из плотного транспортного потока и продолжил движение по встречной полосе. Автомобиль двигался по улице Немировича-Данченко, совершая левый поворот на проспект Рыскулова.

«В рамках реагирования на видео , опубликованное в социальной сети, правонарушитель установлен. Им оказался 22-летний приезжий. За выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в отношении нарушителя возбуждено административное производство по ст. 596 КРКобАП. Собранный материал в отношении водителя направлен в административный суд города для принятия решения. Он будет лишен права управления ТС. Кроме выезда на встречную полосу, нарушитель пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, у него отсутствовал государственный регистрационный номерной знак, ездил он без ремня безопасности, совершал маневры, создавая при этом аварийные ситуации. Правонарушитель подвергнут административному штрафу – это более 100 тысяч тенге», – рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.