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Водитель врезался в отбойник на мосту в Павлодарской области
16 Октября 2022, 23:22

Водитель врезался в отбойник на мосту в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Авария произошла сегодня на мосту Аксу. Водитель получил множественные травмы и находится в реанимации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В службу «103» сообщение об аварии на мосту на Аксу поступило сегодня, 16 октября в 11:23. Бригада скорой медицинской помощи доехала до места ДТП спустя 5 минут после поступления вызова.

«Как рассказали диспетчеру скорой медпомощи, водитель авто не справился с управлением и въехал в отбойник. Пострадавший в возрасте около 30 лет получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга тяжелой степени, открытый перелом лобной и височной костей, перелом обоих предплечий, церебральную кому и смешанный шок третьей степени», - уточнили в медучреждении.

Мужчина госпитализирован в отделение политравмы горбольницы №1 Павлодара, а позже переведен в реанимацию.

Кадр из видео instagram.com/kolesa_pavlodara/

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