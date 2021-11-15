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Водитель врезался в игровую площадку на угнанной машине в Таразе

15 Ноября 2021 21:50
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Водитель врезался в игровую площадку на угнанной машине в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Средь беда дня попытался угнать автомобиль житель Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По сообщению пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на пульт «102» Центра оперативного управления УП города Тараза поступило сообщение от жительницы областного центра, что неизвестный угнал ее автомобиль «Hyundai», припаркованный во дворе дома. После чего на территории города Тараза начались оперативные мероприятия по задержанию угонщика автомобиля.

Как рассказал инспектор патрульно-постовой службы УП города Тараза Алмаз Калтаев, Центром оперативного управления и управления полиции города был объявлен «План перехват». Операторы ЦОУ выявили местоположение угнанной автомашины. По ориентировке сотрудники батальона патрульной полиции начали преследование автомашины «Hyundai» по улице Тауке хана.

Во время движения угонщик несколько раз подвергал опасности жизнь людей, создавал аварийные ситуации.

«38-летний подозреваемый, чтобы выехать за пределы города, пытался уйти от погони и двигался на высокой скорости. Не справившись с управлением, врезался в детскую игровую площадку во дворе дома №24 микрорайона «Астана». Оставив автомобиль во дворе этого дома, он попытался скрыться с места происшествия, но его по горячим следам задержали стражи порядка и доставили в полицию», - рассказал начальник управления полиции города Тараза Асылхан Заурбеков.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 200 ч.1 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС г.Тараз.

В департаменте полиции Жамбылской области призвали жителей, во избежание подобных инцидентов, не оставлять автомашины без присмотра, с открытыми дверями и быть бдительными.



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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео  
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Автор:

Галина Скрипник

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