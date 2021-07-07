СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Водитель врезался на угнанном авто в здание и погиб в Семее По информации пресс-службы ДП ВКО, автомобиль был в угоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В полиции сообщили, 41-летний уроженец города Риддера, управляя угнанным автотранспортным средством марки «ГАЗ 330202», следуя по улице Чехова со стороны улицы Чайковского в направлении улицы Тельмана, не справившись с рулевым управлением допустил столкновение со зданием, расположенным улице Чехова, дом 73.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

По факту назначен ряд экспертиз.