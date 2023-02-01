Водитель внедорожника погиб в аварии на трассе в Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 57-летний водитель внедорожника погиб на трассе в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

ДТП произошло утром 1 февраля на 119 км автодороги Сарыозек – Коктал. За рулем «Hummer H2» находился 57-летний водитель, который погиб при опрокидывании авто.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По факту начато расследование с назначением необходимых экспертиз.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ















