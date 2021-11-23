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    18:39, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Водитель ВАЗа пытался спрятать российские номера за подложными

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Водитель «ВАЗ-21093» пытался спрятать российские номера за подложными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городе Экибастузе за управление авто с подложными государственными номерными знаками задержан водитель автомашины «ВАЗ-21093», который на автомашину российского учета установил подложные государственные номера Казахстана.

    «21 ноября около 15:30 часов во время патрулирования улицы Кеншилер сотрудниками полиции остановлена автомашина «ВАЗ-21093» под управлением 35-летнего водителя. Водитель при передвижении не включил фары в дневное время суток. За совершение данного нарушения в отношении водителя было возбуждено административное производство по статье 602 части первой КоАП РК», – сообщил исполняющий обязанности начальника Управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

    При проверке документов сотрудники выяснили, что водитель поставил на транспортное средство подложный государственный регистрационный номерной знак Республики Казахстан, а на самом деле, автотранспорт на учете Российской Федерации. За управление автомобилем с заведомо подложными или поддельными номерными знаками возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КРКоАП. Материал направлен в Специализированный административный суд города Экибастуза, для принятия процессуального решения. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. В полиции отметили, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. К слову, поддельный государственный регистрационный номерной знак изъят.


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