2 Августа 2022 21:09

Водитель ВАЗ пытался дать взятку полицейским Актобе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель ВАЗ пытался дать взятку полицейским Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 августа сотрудниками патрульной полиции на одной из улиц города Актобе за нарушение ПДД РК была остановлена автомашина ВАЗ-2115 под управлением 50-летнего водителя. За не привлечение к административной ответственности по ст. 595 ч.1 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования» и по ст.593 ч.2 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения» водитель предложил полицейским взятку.

Исполняя служебный долг, сотрудники полиции отказались от денежных средств.

Полицейские проявили принципиальную позицию и сообщили о коррупционном преступлении своему непосредственному руководству и в управление собственной безопасности.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст. 367 ч.1 УК РК «Дача взятки», проводятся следственные действия.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.