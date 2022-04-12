Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Водитель в Шымкенте 178 раз нарушил правила дорожного движения

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2022, 15:06
Водитель в Шымкенте 178 раз нарушил правила дорожного движения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте водитель умудрился за полгода 178 раз нарушить ПДД. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что в прошлом году по городу Шымкенту было установлено более 1 тысяч видеокамер, которые уже в первый год эксплуатации выявили порядка 70 % нарушений ПДД. Общая сумма штрафов, наложенных на шымкентских водителей, составила около 2,2 млрд тенге. К примеру, установлен водитель, который за полгода 178 раз нарушил ПДД, общая сумма его штрафов составила 4,5 млн тенге», - сказал Атыгай Арыстанов.

Он призвал водителей региона быть более внимательным на дорогах и не допускать нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, председатель Комитета административной полиции добавил, что активное участие в обеспечении безопасности дорожного движения принимают граждане, обмен информацией с которыми налажен посредством современных цифровых технологий.

«К примеру, запущено мобильное приложение «102», посредством которого граждане через аудио- или видеозвонок могут обратиться в органы внутренних дел, направить в уполномоченный орган для принятия мер реагирования фото, видеоматериалы фактов совершения административных правонарушений», - пояснил Атыгай Арыстанов.

Ранее сообщалось, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения выявлено около 517 тысяч нарушений ПДД.


Транспорт   МВД РК   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes