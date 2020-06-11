Водитель в Семее сбил двух пешеходов: одного - насмерть

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее ищут водителя, который сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.

В ведомстве сообщили, что 11 июня в 01:45 часов неизвестный водитель, на неустановленной автомашине, двигаясь по проспекте Ауэзова со стороны рынка «Океан» в направлении улицы Селевина, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух пешеходов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мужчина 1979 года рождения был осмотрен специалистами и назначено амбулаторное лечение», - сообщили в УП.

Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для его установления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения и устанавливаются очевидцы. Начато досудебное расследование по части третьей статьи «Нарушение правил дорожно-дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также по статье «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» УК РК.

В полиции просят очевидцев и свидетелей данного ДТП обратиться в отдел полиции управления полиции Семея.