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Водитель в Семее сбил двух пешеходов: одного - насмерть

11 Июня 2020 13:25
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Водитель в Семее сбил двух пешеходов: одного - насмерть

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее ищут водителя, который сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.

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В ведомстве сообщили, что 11 июня в 01:45 часов неизвестный водитель, на неустановленной автомашине, двигаясь по проспекте Ауэзова со стороны рынка «Океан» в направлении улицы Селевина, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух пешеходов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Мужчина 1979 года рождения был осмотрен специалистами и назначено амбулаторное лечение», - сообщили в УП.

Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для его установления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения и устанавливаются очевидцы. Начато досудебное расследование по части третьей статьи «Нарушение правил дорожно-дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также по статье «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» УК РК.

В полиции просят очевидцев и свидетелей данного ДТП обратиться в отдел полиции управления полиции Семея.


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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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Орал Ерланулы

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