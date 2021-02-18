Водитель в Павлодаре более 10 раз попадался на превышении скорости

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года стационарные скоростемеры и интеллектуальные системы контроля за дорожным движением в регионе выявили 2880 правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Год не успел начаться, а правонарушения жителей Прииртышья, зафиксированные камерами, перевалили за сумму 25 миллионов тенге. Столько наложено штрафов за допущенные нарушения, - рассказал на брифинге начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Нуржан Танатаров. - Всего с начала года стационарными скоростемерами и интеллектуальными системами контроля за дорожным движением в регионе выявлено 2880 правонарушений».

Самый распространенный вид нарушения у автолюбителей - превышение установленной скорости движения, добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. На втором месте - несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части. И замыкает рейтинг правонарушений - проезд на запрещающий сигнал светофора.

Есть и «лидеры». «С начала года 25-летний водитель уже более десяти раз под камеры системы фиксации нарушений за нарушение скоростного режима. В прошлом году правонарушитель также несколько раз был зафиксирован камерами», - констатировали в департаменте.



