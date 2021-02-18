РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Водитель в Павлодаре более 10 раз попадался на превышении скорости

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года стационарные скоростемеры и интеллектуальные системы контроля за дорожным движением в регионе выявили 2880 правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Год не успел начаться, а правонарушения жителей Прииртышья, зафиксированные камерами, перевалили за сумму 25 миллионов тенге. Столько наложено штрафов за допущенные нарушения, - рассказал на брифинге начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Нуржан Танатаров. - Всего с начала года стационарными скоростемерами и интеллектуальными системами контроля за дорожным движением в регионе выявлено 2880 правонарушений».

    Самый распространенный вид нарушения у автолюбителей - превышение установленной скорости движения, добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. На втором месте - несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части. И замыкает рейтинг правонарушений - проезд на запрещающий сигнал светофора.

    Есть и «лидеры». «С начала года 25-летний водитель уже более десяти раз под камеры системы фиксации нарушений за нарушение скоростного режима. В прошлом году правонарушитель также несколько раз был зафиксирован камерами», - констатировали в департаменте.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!