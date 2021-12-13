Водитель установил на машину номера умершего человека в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водитель установил на машину номера умершего человека в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Патрульными полицейскими управления полиции города Атырау проводятся мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения, в том числе подделки государственных регистрационных номерных знаков.

«С начала года выявлено более 20 водителей, управлявших транспортными средствами, имеющими поддельные государственные регистрационные номера, а также изменяющие вид государственных регистрационных номерных знаков, оборудованными скрывающими устройствами и материалами. Все они привлечены к административной ответственности», – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Так, в Управление полиции города Атырау обратилась 64-летняя гражданка с жалобой на то, что на имя ее умершего супруга приходят штрафы за нарушение ПДД.

По данному заявлению сотрудники патрульной полиции совместно с сотрудниками видеонаблюдения Центра оперативного управления на проспекте Студенческий установили 20-летнего водителя, который установил на своем автомобиле государственный регистрационный знак умершего.

Данный гражданин установил государственный регистрационный номер на автомобиль ВАЗ-21114, зарегистрированном в Российской Федерации, и управлял им. Ведется сбор необходимых документов для последующей передачи в суд.

В ходе проверки выяснилось, что у 20-летнего жителя за фальшивым номером имеется 16 неоплаченных штрафов на общую сумму 351 тысяча тенге. По его словам, он нашел номер.

Кроме того, 9 декабря сотрудники ЦОУ Управления полиции города Атырау заметили подозрительный автомобиль Lada Priora по улице Ауэзова и передали сообщение сотрудникам патрульной полиции. Автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, которые при досмотре установили, что государственный номер автомобиля является поддельным.

В отношении 20-летнего водителя, управлявшего автомобилем, составлен административный протокол по ч. 4 ст. 590 Кодекса РК об административных правонарушениях «Управление транспортным средством с заведомо ложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, препятствующими идентификации государственных регистрационных номерных знаков либо изменяющими их вид или оборудованными с применением скрывающих устройств и материалов». Собранные документы направлены в суд.

Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством сроком на один год.