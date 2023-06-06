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Водитель Toyota Alphard и его 10-летний сын погибли в ДТП в Акмолинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июня 2023, 16:40
Водитель Toyota Alphard и его 10-летний сын погибли в ДТП в Акмолинской области Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard, в салоне которой находились 4 пассажира, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault, под управлением жителя города Кокшетау. Далее минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой Daf, под управлением жителя города Атбасара.

В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota и его сын, 2013 г.р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы. Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.


Костанайская область   ДТП   МВД РК  
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